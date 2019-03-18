Скачать драйвера звука Реалтек

Cкачать Realtek HD Audio Drivers для Windows 10, 7, 8, XP

Версия: R2.82
Лицензия: Бесплатная
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Разработчик: Realtek Corp
Страна разработчика: Китай
Cистема: Windows: Vista, XP, 7, 8, 10
Язык интерфейса : Русский
Дата релиза: 26.07.2017

Cкачать Realtek AC97 для Windows 7, XP, Vista

Скачать Realtek AC97
для Windows 7 и Vista
Скачать Realtek AC97
для Windows XP
Версия: 6308
Лицензия: Бесплатная
Рейтинг:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Разработчик: Realtek Corp
Страна разработчика: Китай
Cистема: Windows: 7, XP, Vista
Язык интерфейса : Русский
Дата релиза: 24.10.2017

Обзор Realtek Drivers

Realtek драйвера предназначены для корректной работы оборудования, использующего микросхемы Realtek – звуковые и сетевые адаптеры. При этом, в большинстве случаев чип интегрируется в материнские платы различных производителей.

Скачивая Реалтек Драйвер на Аудио вы снижаете нагрузку на компьютерный процессор и задействуете все ресурсы звукового чипа. Аналогично Аудио Драйверу ПО для сетевой карты Реалтек позволяет повысить скорость соединения и улучшает стабильность в работе.

Звуковые микросхемы задействуют два основных типа кодеков – AC`97 и более современный High Definition Audio.

  • Realtek High Definition Audio Drivers
    Высокопроизводительный официальный драйвер Реалтек с собственным диспетчером управления. Драйвер на компьютер для звуковой карты скачивается бесплатно с русской версией меню и устанавливается на Windows 10, 7, 8, XP.
  • Realtek AC97 Audio Driver
    Установочный комплект ПО для звуковых карт, модемов и других устройств, использующих чип, совместимый со стандартом AC`97. Скачать аудио драйвер Реалтек рекомендуем для Виндовс 7 с архитектурой 64 и 32 бит, а также на более «старые» версии операционной системы.

Также у Реалтек есть чипы для сетевых карт семейства Realtek PCIe Family Controller читайте подробно про них в разделе драйвера для сетевых карт

Интересные факты о Realtek:

  • Компания основана еще до появления глобальной паутины, в 1987 году
  • Первоначально штаб-квартира находилась в Тайване, затем переехала в Китай
  • Свое производство компания наладила в 1991 году
  • Помимо аудио и сетевых карт, Realtek производит картридеры, USB-контроллеры и контроллеры беспроводных сетей
  • Realtek конкурирует на рынке с такими гигантами как Broadcom, Intel, ASMedia
  • Продукты Realtek не раз получали награды в номинациях «Лучший компонент», «Лучший из показа», «Лучший выбор Computex»

Особенности

  • Простая установка

    Драйвера инсталлируются как обычное приложение

  • Для любых типов устройств

    Совместимость со специализированным оборудованием и чипами, интегрированными в материнские платы

  • Расширеные возможности

    Добавление скрытых возможностей для звуковых плат и увеличение скорости подключения для сетевых адаптеров

  • Стабильность

    Исправление «багов» в работе оборудования

Инструкции

Вопросы

Отзывы пользователей

Отзывов: 57

  8. Сперва поставил самый новый R2.81 да всё отлично работает но жутко раздражает новый мрачный чёрный тяп ляп скин диспетчера Realtek HD ну думаю счас поправлю ход конем распаковал старенький R2.74 взял скин от него скопировал в папу установки переименовал родной скин в *.bak переименовал новый скин в родной запускаю чувствую ход конём был проигрышным (Realtek HD не хочет запускаться с новым скином ) Сношу R2.81 под корень и ставлю R2.74 . 🙂 🙂 Вот такие странности .

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  11. Добрый день. Не могли бы вы подробнее рассказать о Realtek?

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    1. Что именно вас интересует, по моему тут все доходчиво написано

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  15. Хочу узнать, если здесь вирусы, или нет. Драйвер отличный)

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  19. почему то установил и не работает звук, подскажите пожалуйста

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  20. Кроме майнера ничего не работает!!! Но майнер отличный, проц и видюха забиты

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    1. Вот что вы такое говорите? может вам действительно следует компьютер проверить?

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  22. Здравствуйте Администрация Realtek , я хотел бы задать небольшой вам воппрос, вот скачал установил ,зашел в диспетчер устройств , а там не показывает Realtek Audio.И перезагружал компьютер

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    1. Здравствуйте, а на что вы его пытаетесь поставить? Напишите Модель материнской платы, я посмотрю и напишу что вам нужно скачать. Есть подозрение что у вас просто стоит контроллер не от реалтек.

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  23. подскажите, пожалуйста, что за причина: на Win7 (64) Realtek работал отлично, сейчас при воспроизведении индикаторы показывают идущий сигнал, но звука в колонках нет. с другого компа колонки работают. На записи- аналогично- индикаторы показывают уровень записи, звука нет и сигнал не пишется, только фон… Что-то в настройках сбилось после вируса. Сам не смог настроить.

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  24. Здравствуйте,ноутбук Асус Скачал уже несколько версий реалтек,но диспетчер реалтек всё равно не появляется,в чём причина???((((

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  26. guslik, Очень похоже на то что сбились линейные выходы, попробуйте просто изменить с 2.1 на например 5.1 и обратно и наоборот если у вас 5.1. Думаю, принцип понятен… Отпишите потом плз

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  27. Михаил, здравствуйте. Иногда происходит так что драйвер не запускается самостоятельно. Попробуйте найти в папке куда устанавливали драйвер, вот этот файл RtkNGUI64.exe и запустить его

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  30. здесь наверно собради все реалтеки мира на 400мб весит

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  32. Драйвет устанавливается, а диспетчер нет. Как решить, помогите. Вида 10.

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  35. Здравствуйте!
    Используется материнская плата ASUS ROG STRIX X570-I GAMING и Windows 10 Pro 64bit 1703 (и самые последние обновления тоже).
    Пропал значок Realtek HD из трея и панели «управления/звуковые устройства».
    Переустановка старых и новых драйверов не помогает (поставляемых на диске с материнкой тоже).
    Предполагаю проблема с вашей стороны!
    Решите проблему!

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  36. Здравствуйте.помогите с проблемой.звук в наушниках есть.а микрофон не работает.

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  40. Даже не верится , но всё заработало спасибо большое !!!

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  41. Здравствуйте..может хоть вы поможете..материнка старая Intel 925/915..не поверите но тянет Windows 10 лучше чем 7,хотя xp думал максимум..семерка работала только с родным драйвером,10 не читает..не где не могу найти аудио драйвер,ваш установился но не где его не видно..понравилась данная винда,не хочу на зад возвращаться,а возможности на новое железо нет,хотя я его только и использую для музыки и для видио..Буду оч благодарен за помощь..

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    1. Здравствуйте, очень хотелось бы помочь вам, это действительно старый чип и он скорее всего не поддерживается. Но давайте, все-таки кое что попробуем. Вы пробовали настроить систему на установку драйверов с серверов Windows?. Мой компьютер- Свойства — дополнительные параметры- вкладка оборудование- параметры установки устройств- выбрать Да (рекомендуется). Затем в диспетчере устройств на реалтек драйвере попробовать обновить драйвера. Система определит нужный ей драйвер.

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  42. Вопрос: а для СЕРВЕРНЫХ операционок есть драйвера?
    Например, Windows 2012.

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    1. Если коротко то ответ ЕСТЬ. Но хочу уточнить что у вас за материнка? Так как серверные ОС в основном ставят на сервера, а сервера в основном используют серверные материнки, в которых в большинстве случаев просто нет аудио модуля.

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  44. Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Недавно купил ноутбук MSI GF65 и пытаюсь на него переустановить драйвера от realtek, но они не устанавливаются. Происходит следующее: программа установки в первую очередь деинсталлирует прошлую версию драйвера и просит перезагрузить ноутбук, чтобы продолжить установку, а после перезагрузки происходит всё тоже самое (что я описал чуть выше). И так бесконечно продолжается. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту проблему? Заранее, спасибо.

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  45. подскажите что мне делать реалтек не показывается деспечере мой процессор AMD Phenom(tm)2×2 560 Processer3.30

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    1. посмотрите в блоке ответ-вопрос, там рассматривалась подобная проблема

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  47. Нечего не работает пробовал виндес 10 на ноудбуке Ирбис учительский

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  49. Hello

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    Скачать Realtek HD и AC97 Audio Drivers драйвер для звука

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